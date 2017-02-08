Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 1,8 ile ara malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 15,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 8,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27,3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 8,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 4,4 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.

2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 3,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.