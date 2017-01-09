Sanayi üretimi yüzde 2.7 artış gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.