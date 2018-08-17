Sanayi üretiminde teknolojik zirve

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 arttı. Yılın ilk 6 ayındaki sanayi üretimi ise yüzde 7.7 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalırken teknolojik ürünlerin üretimindeki artış dikkat çekti. Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan takvim etkisinden arındırılmış yüksek teknoloji endeksi haziranda 146.3 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.4 artacağını öngörmüştü.

TAHMİNLER KORUNUYOR

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “Yılın tamamına ait yüzde 4’lük büyüme tahminimizi koruyoruz” dedi. Yüksek teknoloji ürünlerinin son üretim verilerinde güçlü performans gösterdiğine işaret eden Tokalı, ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi yönünden önemli olan kimya üretiminin belli ivmesini koruduğunu dile getirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de “2018 yılı için yüzde 4 seviyesinde olan büyüme tahminimiz üzerinde riskler aşağı yöne dönmüştür” dedi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de “Yılının ilk üç ayında sanayi üretimi ortalamasının yüzde 10 seviyesinde, ikinci çeyrek sanayi üretimi ortalamasının ise yüzde 5.3 seviyesinde olduğunu anımsatan Cevizci, “Çeyrek dönemler arasında yarı yarıya bir düşüş var. İlk çeyrek döneminde alınan yıllık yüzde 7.4 büyüme oranını ikinci çeyreklik dönemde yüzde 4-5 aralığına gerilemesine işaret ediyor”dedi.

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