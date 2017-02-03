SGK, emeklilere promosyon için Garanti Bankası ile anlaşma imzaladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı.
- DHA
SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda üçüncüyü anlaşmayı, 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile imzaladı.
İmzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek. Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek. SGK'dan yapılan açıklamada, emeklilerin, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebileceği belirtildi.
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