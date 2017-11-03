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SGK prim ödeme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), son ödemesi 31 Ekim 2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacakların ödeme süresi 7 Kasım 2017 tarihine kadar uzatıldı.

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SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun alacaklarının tahsilatında, bankalar ve kurum tahsilat sistemlerinin iletişiminde sıkıntılar yaşandığı bildirildi. 2017 eylül primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016'nın aralık primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere, ödeme vadesi 31 Ekim 2017'de dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu nedenle işveren ve sigortalıların mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresinin 7 Kasım 2017 gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada bu tarihe kadar gerçekleştirilecek söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

İşverenlerimizin, sigortalılarımızın sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.

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