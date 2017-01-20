SGK protokolü hazır Emekliye promosyon ne zaman verilecek?

Emekli promosyonu konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca emeklinin promosyonun ne zaman verileceği sorusuna yanıt SGK'dan geldi. SGK bankalarla protokol görüşmesi yapacak. Emekli promosyonları Mart ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak. En son Başbakan Binali Yıldırım emekliye promosyonla ilgili kararı açıklamıştı. Emekli promosyonu 2017'de kaç lira olacak? Ne kadar maaşa ne kadar promosyon ödenecek? Ayrıntılar haberimizde.

Edinilen bilgiye göre SGK, Ziraat, Halk, Vakıfbank, PTT Bank ve özel bankalarla emekli promosyonlarıyla ilgili protokol imzalayacak. Yaklaşık 15 gün önce 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı bankalarla SGK'da toplantı yapılmış, Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı promosyon şartları kendilerine anlatılmıştı. SGK yetkilileri, söz konusu toplantıda özel bankaların promosyona ilişkin bir itirazda bulunmadığını, konuyu yetkili organlarından değerlendireceklerini açıklamışlardı.

Aradan geçen 15 günün ardından yetkililer, bu hafta promosyon protokolünü tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta tüm bankalarla tek tek görüşüp imzaların atılacağını söylediler. Yetkililer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun onayından sonra protokol imzalarını önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz" dediler.

MART'TA DAĞITILACAK

Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade ettiler.

BAŞBAKAN YILDIRIM RAKAMLARI AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı.

ÖZEL BANKALAR DA DEVREDE

Emeklilerin bankalardan alacağı promosyon kesinleşti. Şimdi Şubat ayı itibarıyla anlaşmaların yapılarak paraların ödenmesi bekleniyor. Bu arada emekliler için kamu bankalarıyla yapılan anlaşma özel bankaların da devreye girmesiyle büyüyor. Taban fiyatların 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenmesinin ardından özel bankalar emeklileri kaçırmamak için rakamları yükseltme hazırlığı yapıyor. 12 milyon emeklinin 4.2 milyonu maaşını özel bankalardan alıyor. 7.5 milyon emekliye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'la yapılan anlaşma sonrası, SGK özel bankalarla masaya oturdu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, bankaların temsilcilerine Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'promosyon planı' anlatıldı. Edinilen bilgiye göre; özel bankalardan "Biz bu promosyonu vermeyiz" diyen çıkmadı. SGK, bankalara bir protokol taslağı hazırlayıp gönderecek. Özel bankalar da konuyu yönetim kurullarında görüşerek karara bağlayacak.

GÖZLER UYGULAMADA

Kamu bankalarıyla yapılan anlaşma kapsamında 3 yıllık promosyonda taban tutar; maaşı bin liranın altında olanlar için 300 lira, maaşı bin-2 bin arasında olanlar için 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlar için 450 lira olarak belirlenmişti. Takvim'in haberine göre, özel bankaların da promosyona 'evet' demesi halinde, emeklilerin ödeme almak için maaşını kamu bankalarına taşımasına gerek kalmayacak. Aksi halde maaşını özel bankadan alan ancak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler, rotayı kamu bankalarına çevirecek. Ancak özel bankaların 4.2 milyon emekli müşterisini kaybetmemek için SGK'yla promosyon anlaşması imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta özel bankaların promosyonda 450 liraya varan taban tutarların da üzerine çıkabileceği beklentisi var.

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NEDİR?

Emekli promosyon ücreti kısaca, finans kuruluşlarının 11 milyon gibi çok ciddi bir insanın emekli maaş hesaplarının likiditesini işletmesinin karşılığı olarak müşterisine promosyon parası vermesini öngören bir uygulama. Bu noktada, tabi olarak devletin yetkili kurumları anlaşmayı sağlama aşasında aracı durumunda yer alıyor.