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SGK'da yeni dönem başladı

SGK sosyal güvenlik sistemininde 1 Ekim tarihi itibariyle elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçti.

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Bu kapsamda e-Fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin, 1 Ekim'den itibaren SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda düzenlemeleri gerekiyor.
 
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından ise herhangi bir değişiklik olmadı. SGK'ya yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edecekler. 
 
Fatura ile ilgili işlemlerin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek. 
 
Gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek.
 
Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekiyor.
 
 

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