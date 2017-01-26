2017 zam farklarý bugün ödenmeye baþladý

Konuya iliþkin yapýlan açýklamada þu bilgilendirmelere yer verildi:

"2016 yýlýna ait ek ödeme (Tütün Ýkramiyesi) tutarlarý ile Emekli Sandýðý Kanununun Mülga Hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylýðý alanlarýn maaþlarýna ait Ocak 2017 zam farklarýnýn Ödenmesi 26 Ocak 2017'de yapýlacaktýr. Emekli Sandýðý Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereðince Harp veya vazife malullüðü aylýðý baðlananlarla bunlarýn hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalýþmaya baþlamalarý sebebiyle maaþlarý kesilenlere ve vazife malulü olup aylýk baðlanmadan sýnýf veya görev deðiþtirerek çalýþmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016 yýlýna ait Ek Ödeme (Tütün Ýkramiyesi) tutarlarý hak sahiplerinin banka hesaplarýna veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2017 tarihinde ödenecektir.

Bu kapsamda yer alan 57.069 kiþiye yapýlacak toplam ödeme 113.655.140,42 TL'dir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayýn türüne bakýlmaksýzýn tüm vazife malullerinin (Erbaþ, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yaný sýra vazife malulü olan öðretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandýðý bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2.113,28 TL ile 3.842,32 TL arasýnda deðiþmektedir.

Emekli Sandýðý Kanununun mülga hükümlerine göre emekli, malul, dul veya yetim aylýðý alan toplam 2.096.822 kiþinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylýklarýnda oluþan fark tutarlarý, aylýk almakta olduklarý Banka ve PTT Þubelerine gönderilerek 26.01.2017 tarihinde ödemeleri yapýlacaktýr.

Buna göre;

A- Aylýklarýný üçer aylýklar halinde almakta olanlardan

1. Grupta Kasým-Aralýk-Ocak Döneminde aylýk alanlara Ocak ayý

olmak üzere, 1 aylýk tutarýnda,

2. Grupta Aralýk-Ocak-Þubat Döneminde aylýk alanlara Ocak ve Þubat aylarý olmak üzere, 2 aylýk tutarýnda, 3. Grupta Ocak-Þubat-Mart Döneminde aylýk alanlara Ocak, Þubat ve Mart aylarý olmak üzere, 3 aylýk tutarýnda,

B- Aylýklarýný her ay alanlara Ocak ayý olmak üzere,

1 aylýk tutarýnda, Aylýk farký tahakkuk ettirilmiþtir. "