Bakan Tüfenkci müjdeyi verdi! Sicil affı TBMM'den geçti
Vatandaşların heyecanla beklediği haber geldi. Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarı TBMM'de kabul edildi.
Vatandaşların heyecanla beklediği haber geldi. Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarı TBMM'de kabul edildi.
Bankalara borcu olan veya kara listeye düşen vatandaşlar “Sicil affı ne zaman çıkacak?” diye merak ederken Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis'ten geçti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci müjdeli haberi Twitter hesabından duyurdu. Tüfenkci açıklamasında "Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarı TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun" dedi.
Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarı TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun.— Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 18 Ocak 2017
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