Sıfıra talep, ikinci el fiyatlarını düşürdü
Yıl sonuna yaklaştıkça artan kampanyalar ile sıfır otomobiller revaçta iken ikinci el otomobillerde fiyat düşüşü görülüyor. Yılbaşında 40-60 bin lira civarında satılan, 2015 model bir aracın fiyatı 36-54 bin liraya gerilemiş durumda.
- KAAN ZENGİNLİ
Yaz aylarının sona ermesi ve sıfır araçlarda yapılan cazip kampanyalar, ikinci ele olan ilgiyi azalttı. Bu da ikinci el otomobillere indirim olarak yansıdı. Piyasada modeline göre yüzde 10 ila 20 arasında fiyat düşüşü gözleniyor. Oto pazarlarında, yılın ilk aylarlarında 40-60 bin lira civarında satılan, ekonomik sınıf olarak değerlendirilen ve motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasındaki 2015 model bir aracın fiyatı yıl sonuna doğru 36-54 bin liraya geriliyor. Bu dönemde aynı model orta-üst sınıf olarak nitelendirilen araçlardaki fiyat düşüşü ise ortalama 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Buna karşın sıfır otomobil satışları ise artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği raporlarına göre geçtiğimiz yılın temmuz ayında 45 bin 466 adet sıfır araç satışı yapıldı. Sıfır araç satış adetleri, ağustosta 53 bin 977 adete, eylül ayında ise 51 bin 340 adete çıktı. Söz konusu satışlar bu yıl temmuzda 62 bin 384, ağustosta 54 bin 890 ve eylülde 53 bin 423 adet olarak kayıtlara geçti.
ŞİRKETLERİN SIFIR İLGİSİ
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, otomobil satışlarının yaz aylarından başlayarak arttığını söyledi. Yıl sonuna doğru sıfır araç satışlarının otomotiv firmalarının düzenledikleri çeşitli kampanyalar nedeniyle arttığını ve bu durumun ikinci el araç fiyatlarında düşüşe yol açabildiğini anlatan Erkoç, “Şirketler sıfır otomobil alırken ödedikleri tutarı bilançoya yansıtabildikleri için yıl sonuna doğru sıfır otomobile biraz daha fazla rağbet ediyorlar. Sıfır araç satışlarının artmasının ikinci el araç satışlarına yansıması fiyatların düşmesi yönünde oluyor. Yılbaşından itibaren de otomobillerde bir üst model çıkıyor, önceki modellerin fiyatlarında biraz gerileme oluyor” diye konuştu.
En hızlı Ferrari’nin fiyatı 820 bin Euro
Türkiye’ye gelmeden 2018’i bile sattı
Ferrari’nin bu yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren yeni modeli 812 Superfast, ülkemizde satışa sunuldu. Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast’tan bir adet Türkiye’ye getirildi, 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 HP’lik motora sahip modelden ülkemize bu sene 1 adet getirdik, ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. 2018 yılı kotasının satışını da gerçekleştirdik. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Renault ve Dacia servislerinde kampanya
Renault ve Dacia, kış öncesinde araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine Kış Güvenlik Servis Kampanyası ile cazip fırsatlar sunuyor. 9 Ekim - 11 Kasım 2017 tarihleri arasında yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia araçlarında fren, silecek, aksesuar fix paketleri ve tampon onarımları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca müşteriler, tüm Motrio lastiklerde geçerli olan 4 al 3 öde avantajından yararlanma imkanına da sahip.
Peugeot’dan % 25 indirimli bakım fırsatı
Peugeot’da, tüm Peugeot modellerinde Fiks Menü Paketleri, avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor. 7 Ekim ve 18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım Kampanyası kapsamında Peugeot Fiks Menü Paketleri’nde yüzde 15 indirim ve Peugeot 3+Fiks Menü Paketlerinde yüzde 25 indirim sizleri bekliyor. Ayrıca bakım kampanyasına ek olarak, Michelin lastik alışverişlerinde 100 TL indirim kuponu fırsatı Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.
Otonom Audi A8 2018’de Türkiye’de
AudI dördüncü nesil Audi ile otomobil dünyasında devrim yapmaya hazırlanıyor. Dünyada ileri otonom sürüş için geliştirilen ilk seri üretim otomobil olma özelliğini taşıyan A8, yeni tasarım konsepti ve dokunmatik ekranlı kontrol gibi geniş bir donanım yelpazesi sunuyor. Yeni A8, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Audi’nin amiral gemisi A8 yollara çıkmaya hazırlanıyor. A8 Türkiye’de ilk etapta 3.0 TDI 286 Hp ve 3.0 TFSI 340 Hp iki motor seçeneği ile sunulacak.
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