Sıfıra talep, ikinci el fiyatlarını düşürdü

Yaz aylarının sona ermesi ve sıfır araçlarda yapılan cazip kampanyalar, ikinci ele olan ilgiyi azalttı. Bu da ikinci el otomobillere indirim olarak yansıdı. Piyasada modeline göre yüzde 10 ila 20 arasında fiyat düşüşü gözleniyor. Oto pazarlarında, yılın ilk aylarlarında 40-60 bin lira civarında satılan, ekonomik sınıf olarak değerlendirilen ve motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasındaki 2015 model bir aracın fiyatı yıl sonuna doğru 36-54 bin liraya geriliyor. Bu dönemde aynı model orta-üst sınıf olarak nitelendirilen araçlardaki fiyat düşüşü ise ortalama 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Buna karşın sıfır otomobil satışları ise artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği raporlarına göre geçtiğimiz yılın temmuz ayında 45 bin 466 adet sıfır araç satışı yapıldı. Sıfır araç satış adetleri, ağustosta 53 bin 977 adete, eylül ayında ise 51 bin 340 adete çıktı. Söz konusu satışlar bu yıl temmuzda 62 bin 384, ağustosta 54 bin 890 ve eylülde 53 bin 423 adet olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKETLERİN SIFIR İLGİSİ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, otomobil satışlarının yaz aylarından başlayarak arttığını söyledi. Yıl sonuna doğru sıfır araç satışlarının otomotiv firmalarının düzenledikleri çeşitli kampanyalar nedeniyle arttığını ve bu durumun ikinci el araç fiyatlarında düşüşe yol açabildiğini anlatan Erkoç, “Şirketler sıfır otomobil alırken ödedikleri tutarı bilançoya yansıtabildikleri için yıl sonuna doğru sıfır otomobile biraz daha fazla rağbet ediyorlar. Sıfır araç satışlarının artmasının ikinci el araç satışlarına yansıması fiyatların düşmesi yönünde oluyor. Yılbaşından itibaren de otomobillerde bir üst model çıkıyor, önceki modellerin fiyatlarında biraz gerileme oluyor” diye konuştu.

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