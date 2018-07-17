Sıfırcı çeteye dört tokat

En kritik dönemlerde Türkiye ekonomik operasyon çekmeyi uzun yıllardır alışkanlık haline getiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının oyunu, bir kez daha suya düştü. 2017 Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde olduğu gibi, 24 Haziran seçimlerinde de hiçbir ekonomik veriyi dikkate almadan Türkiye’nin notunu düşüren S&P ve seçimlerden hemen sonra, yine Türkiye’nin notunu düşürerek, görünümü negatife çeken Fitch’e en güzel cevap ekonomik verilerden geldi. Türkiye’de işsizliğin artacağını, özel sektör borçlarının yükseleceğini ve sanayi üretimin düşeceğini öngörerek not düşüren sıfırcı hocalar, 4 koldan tokat yedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı nisan ayında 0.9 puan azalarak 9.6 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik 2 yıl sonra ilk kez tek haneye düşmüş oldu. Son tek hane 2016 Nisan ayında 9.3 olarak gerçekleşmişti.

TOKAT GİBİ RAKAMLAR

Kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kurumlarının Türkiye’nin yumuşak karnı olarak nitelediği ‘özel sektörün yurtdışı borçları’nda da azalma görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta bir önceki aya kıyasla 2.3 milyar dolar azalarak 222.8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da 0.7 milyar dolar gerileyerek 19.7 milyar dolara indi. Sanayi üretimi beklenti anketlerinden de sevindirici haberler geldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSEK

Anadolu Ajansı Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını beklediklerini açıkladı. Büyümenin öncü göstergesi konumunda bulunan bu veriler Türkiye’nin yılsonu büyüme hedeflerini rahatlıklar tutturabileceğini kanıtlamış oldu. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı otomotiv ihracatında da ciddi artışlar yaşandı. Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-haziran döneminde toplamda yüzde 14.5 artarken, AB ülkelerinde yüzde 15.37 büyüdü.

İŞSİZLİK 2 YIL SONRA TEK HANE