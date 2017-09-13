‘Sıfırcı hocalar’ın dili tutuldu
Birçok yatırım bankası yüzde 5.1 büyüyerek dünyayı şaşırtan Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri revize ederken sıfırcı hocalar sessiz.
Kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyümesi karşısında sessiz kalarak, Türkiye’ye karşı çifte standart uygulamaya devam ediyor. Önceki gün başta Japon Nomura olmak üzere, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P. Morgan gibi uluslararası yatırım bankaları Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, verdiği notlarla küresel sermayeye yatırım mesajı veren sıfırcı hocalardan bu kez ses seda yok.
NOT KIRARKEN HIZLILAR
Özellikle, yıl başında açıkladığı bir raporda Türkiye için yüzde 3.2’lik büyüme öngörüsünde bulunan Standard and Poor’s’un (S&P), ‘not kırma’ konusunda hiç beklemezken, ‘büyüyen Türkiye’yi görmezden gelmesi dikkat çekiyor. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 21 Haziran’da Türkiye’nin büyümesini yüzde 4.7 olarak revize etmişti. Moodys ise 31 Ağustos tarihli raporunda büyüme öngörüsünü yüzde 2.6’dan yüzde 3.7’ye çıkarmış ancak Türkiye’nin ikinci çeyrek büyümenin bu kadar güçlü geleceğini öngörmemişti.
İTİBARLARI KALMADI
Bu durum, kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini sorgular hale getirdi. Uzmanlar Türkiye’ye ‘kırık not’ vermeyi alışkanlık haline getirmiş olan bu kuruluşların ‘çifte standardının’ bu sessizlikle tescillendiğini söylediler. Uzmanlar kredi derecelendirme kuruluşlarının bugüne kadar yaptıkları yanlış ve taraflı değerlendirme ve uygulamalarla dünya çapında zaten itibar kaybetmeye devam etiğini de söylediler.
Türkiye’ye yatırım güveni geri geldi
Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye’nin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5.1’lik büyümeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin vites yükselttiğini ve Türkiye’ye yatırım konusunda güvenin geri geldiğini söyledi. Ghose, Türkiye’nin 2017’de yüzde 5.8 büyüme kaydedebileceğini belirtti. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türkiye’nin büyüme hızının çok etkileyici, orta vadeli görünümünün de cesaret verici olduğunu kaydetti. TL’nin son zamanlarda Kuzey Kore kaynaklı risklere karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayan Matys, doların bu yılın sonuna kadar 3.35 seviyelerine ineceği öngörüsünde bulundu.
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