‘Sıfırcı hocalar’ın dili tutuldu

Kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyümesi karşısında sessiz kalarak, Türkiye’ye karşı çifte standart uygulamaya devam ediyor. Önceki gün başta Japon Nomura olmak üzere, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P. Morgan gibi uluslararası yatırım bankaları Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, verdiği notlarla küresel sermayeye yatırım mesajı veren sıfırcı hocalardan bu kez ses seda yok.

NOT KIRARKEN HIZLILAR

Özellikle, yıl başında açıkladığı bir raporda Türkiye için yüzde 3.2’lik büyüme öngörüsünde bulunan Standard and Poor’s’un (S&P), ‘not kırma’ konusunda hiç beklemezken, ‘büyüyen Türkiye’yi görmezden gelmesi dikkat çekiyor. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 21 Haziran’da Türkiye’nin büyümesini yüzde 4.7 olarak revize etmişti. Moodys ise 31 Ağustos tarihli raporunda büyüme öngörüsünü yüzde 2.6’dan yüzde 3.7’ye çıkarmış ancak Türkiye’nin ikinci çeyrek büyümenin bu kadar güçlü geleceğini öngörmemişti.

İTİBARLARI KALMADI

Bu durum, kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini sorgular hale getirdi. Uzmanlar Türkiye’ye ‘kırık not’ vermeyi alışkanlık haline getirmiş olan bu kuruluşların ‘çifte standardının’ bu sessizlikle tescillendiğini söylediler. Uzmanlar kredi derecelendirme kuruluşlarının bugüne kadar yaptıkları yanlış ve taraflı değerlendirme ve uygulamalarla dünya çapında zaten itibar kaybetmeye devam etiğini de söylediler.