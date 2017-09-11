Şirketlere ‘kefalet sigortası’ kolaylığı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin reel sektörü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yaptığını belirterek, "Artık şirketlerimiz bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerse ‘kefalet sigortası’ da yaptırabilecek” dedi.

Şimşek, kefalet sigortasının, borçlunun alacaklıya karşı yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı teminat sağlandığını hatırlatarak, kefalet sigortalarının dünyanın birçok ülkesinde banka teminat mektubu gibi kullanıldığını söyledi. Değişiklikle özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite oluşturulduğunu vurgulayan Şimşek, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin başka alanlarda kullanımı imkanının sağlandığını ve teminat ihtiyacının karşılanmasında ürün çeşitliliğinin artırıldığını bildirdi.

Şimşek, “Genel şartlarda yaptığımız değişiklikle birlikte kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilmesinin önünü açtık. Böylece kefalet senetlerinin de tıpkı banka teminat mektupları gibi kayıtsız, şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içerecek şekilde düzenlenmesi mümkün hale geldi” dedi.