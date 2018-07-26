Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri çakıldı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’un hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının ardından %20’den fazla değer kaybetti. Açıklama sonrası iki saat içerisinde hissede değer kaybı %24’ü bulurken 150 milyar Dolar’lık geri çekilme son dönemlerin en dikkat çekici düşüşü olarak kayda geçti.

Net Karı Artış Gösterdi

Facebook’un 2018 ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre %31,4 artış göstererek 5.11 milyar Dolar’a ulaştı. Şirket, 2017’nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldi.

Gelirler %41.9 Arttı

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un bu senenin aynı döneminde geliri %41,9 artarak 13,23 milyar dolara, şirketin reklam gelirleri ise % 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı.

2018’in İkinci Yarısı Kolay Geçmeyecek

Facebook’un Şef Finans Sorumlusu David Wehner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Toplam gelirimizdeki büyüme oranın 2018’in diğer ikinci yarısında da azalmasını bekliyoruz. Ancak, gelir artış oranlarımızın, hem Q3 hem de Q4’te sırasıyla önceki çeyrekteki yüksek oranlardaki düşülerden tek haneli oranlarla düşmesini umuyoruz. Şirketin güvenlik, pazarlama, içerik yönetime adına yaptığı masraflar nedeniyle, toplam giderlerin geçen yıla göre %50 ile %60 oranında artacağını öngörüyoruz.”

Avrupa’da Kullanıcı Kaybediyor

Facebook, Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ile kullanıcı kaybederken yükselen maliyetler ve şirketin gelirleri ile kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesi hisse performansını negatif etkilemeye devam ediyor. Cambridge Analytica şirketiyle yaklaşık 80 milyon Facebook kullanıcısının verisinin paylaşıldığı skandalının ortaya çıkmasının ardından, şirketin güvenlik için yaptığı harcamalar nedeniyle toplam giderlerinin ikinci çeyrekte geçen yıla göre %50 artarak 7,4 milyar dolara yükseldi.

Aylık 2,23 Milyar, Günlük 1,47 Milyar Kullanıcı

Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış görüldü. Haziran 2018 itibariyle Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %11’lik yükselişle 1,47 milyar, aylık aktif kullanıcı sayısı ise %11 artışla 2,23 milyara ulaşt.

Yatırımcılar Neden Sattı

Yatırımcılar, Facebook ile ilgili olarak şirketin masraflarındaki artışı, aylık aktif kullanıcılarının sayısındaki artışın %11 ile son 2 yılın en düşük düzeyinde kalmasını ve harcamaların gelirleri aşması ile kârın erimesini negatif değerlendirdiler. Facebook son dönemde aldığı eleştirilerin ardından, sahip olduğu içeriği denetlemeye yönelik faaliyetlerine milyarlarca dolar harcayacağını açıklamıştı.

(paraanaliz)