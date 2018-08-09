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Sporseverler yeni sezonda da spora TV+’ta doyacak

Sporun en iyilerinin buluşma noktası TV+, yeni sezonda da dolu dolu spor içeriğiyle sporseverlerle buluşuyor. İngiltere Premier Lig ve NBA’in resmi yayıncısı TV+’ta izleyiciler, motorsporlarının ve tenisin en önemli turnuvalarının heyecanını da canlı canlı yaşayacak.

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Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platu, TV+, sporun yeni sezonunda da yine sporun en iyilerini sporseverlerle buluşuyor. İngiltere Premier Lig ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta Formula 1, Moto GP gibi motorsporları şölenlerini de kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Premier Lig’de dev açılış

Premier Lig’de sezonun ilk haftasının dev mücadelesi de TV+’ta futbolseverlerle buluşuyor. 12 Ağustos Pazar günü son şampiyon Manchester City’nin Arsenal’e konuk olacağı karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve TV+’tan naklen yayımlanacak.
Dünyanın en prestijli ligi olan İngiltere Premier Lig heyecanının yanı sıra tenisin heyecanı da TV+’ta yaşanıyor.2018 tenis sezonunun dördüncü ve son Grand Slam’i olan Amerika Açık organizasyonu heyecanı da yine TV+’ta canlı yaşanacak.

TV+ CANLI YAYINLARI

10 AĞUSTOS CUMA

22.00 Manchester United – Leicester City

11 AĞUSTOS CUMARTESİ

14.30 Newcastle – Tottenham
17.00 Huddersfield – Chelsea
19.30 Wolves - Everton

12 AĞUSTOS PAZAR

15.30 Liverpool – West Ham
18.00 Arsenal – Manchester City

LIFE+ CANLI YAYIMLARI

12 AĞUSTOS PAZAR
15.00 Moto GP Avusturya GP

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