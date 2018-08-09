Sporseverler yeni sezonda da spora TV+’ta doyacak

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platu, TV+, sporun yeni sezonunda da yine sporun en iyilerini sporseverlerle buluşuyor. İngiltere Premier Lig ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta Formula 1, Moto GP gibi motorsporları şölenlerini de kullanıcılarıyla buluşturuyor.



Premier Lig’de dev açılış



Premier Lig’de sezonun ilk haftasının dev mücadelesi de TV+’ta futbolseverlerle buluşuyor. 12 Ağustos Pazar günü son şampiyon Manchester City’nin Arsenal’e konuk olacağı karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve TV+’tan naklen yayımlanacak.

Dünyanın en prestijli ligi olan İngiltere Premier Lig heyecanının yanı sıra tenisin heyecanı da TV+’ta yaşanıyor.2018 tenis sezonunun dördüncü ve son Grand Slam’i olan Amerika Açık organizasyonu heyecanı da yine TV+’ta canlı yaşanacak.



TV+ CANLI YAYINLARI



10 AĞUSTOS CUMA



22.00 Manchester United – Leicester City



11 AĞUSTOS CUMARTESİ



14.30 Newcastle – Tottenham

17.00 Huddersfield – Chelsea

19.30 Wolves - Everton



12 AĞUSTOS PAZAR



15.30 Liverpool – West Ham

18.00 Arsenal – Manchester City



LIFE+ CANLI YAYIMLARI



12 AĞUSTOS PAZAR

15.00 Moto GP Avusturya GP