2018 Temmuz ayı emekli memur maaş zammı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı nedir?

Memur ve memur emeklisinin maaş hesaplama yöntemi nasıldır? 2018 Temmuz ayı emekli memur maaşı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı nedir? soruların yanıtı araştırılan konular arasında. Emekli ve memurların rekor Temmuz zammı belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 9.17 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3.5'luk zammı da yüzde 5.17'lik enflasyon farkıyla yükseldi. Milyonlarca emekli temmuz ayında açıklanan Haziran enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarındaki ek zam oranlarını öğrendi. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte, 2018 yılı memur ve memur emeklisi maaş hesaplamaları büyük merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı enflasyon belirleyecekken, memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanacak. Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi. Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3.5'luk zam oranı yüzde 5.17'lik enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 8.67'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirledi. Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor zam oranları hem memur hem emeklilerin yüzünü güldürdü.



MEMUR VE EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU



6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi. Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.



EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI 2 BİN 149 LİRA



Maliye Bakanlığı yaptığı duyuruda "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi" dedi.



İşte maaşlar:



UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)



2018 Ocak 2018 Temmuz



MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978



GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507



ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519



MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387



ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247



KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651



BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516



POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823



UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568



HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124



MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634



TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527



PROFESÖR 1/4 8.384 9.089



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347



VAİZ 1/4 4.082 4.415



AVUKAT 1/4 4.967 5.377







NASIL DEĞİŞECEK?



Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2018'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını yüzde 9.17 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.17 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.5 + 5.17 olarak gerçekleşti.



Emekli maaş hesaplama



e-Devlet sistemi birçok devlet kamu işlemlerinizi yapabileceğiniz güvenli bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilik sorgulama işlemlerini de bu platform üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.



E-Devlet şifresi ile emekli maaş sorgulama işlemi her üç kurum için de farklı sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun için yazının devamında bağlı olduğunuz kurumu seçiniz. Açılan ekranda resimde göstermiş olduğumuz “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğrulayıp işleminize devam etmek için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi üzerinden farklı adresler ile kurumunuzun emekli maaş sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız.

Emekli maaş hesaplamak için tıklayın.



Memur maaşı belli oldu



Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya,en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 lirayayükseldiği ifade edildi.



Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9,17 artırılacak.



SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanun gereği emekli gelir ve aylıklarının her yılın ocak ve temmuz aylarında geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK'in açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacağı anımsatıldı.



Memur emeklilerine yüzde 8,65 zam



TÜİK'in 2018 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 9,17 olarak açıkladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecektir. Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı temmuz-aralık dönemi için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,65 oranında artış yapılacaktır."



BES'ten emekli olanların sayısı bir yılda 20 bini aştı



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan katılımcıların sayısı son bir yıllık dönemde yüzde 39 artarak 21 bin 223'e ulaştı.



Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.



Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından BES ve OKS olarak iki ayrı başlık altında yayımlıyor.







BES'ten emekli olanların sayısı 76 bini aştı



EGM'nin internet sitesindeki 15 Haziran verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'in katılımcı sayısı 6 milyon 979 bine ulaşırken geçen senenin aynı dönemine göre katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 2,5 arttı.



BES'teki katılımcıların fon tutarı 70 milyar 981 milyon liraya çıkarken, bu tutar bir yıl öncesine göre yüzde 18 artış gösterdi. BES'e devlet katkısı da 9 milyar 943 milyon lirayı buldu. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 728 milyon lira olan devlet katkısı yüzde 14 artış gösterdi.



Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 924 milyon lirayı buldu.



BES'ten emekli olan katılımcı sayısı ise 15 Haziran itibarıyla 76 bin 102'ye ulaşırken, bir yıl öncesinde 54 bin 879 olan emekli katılımcı sayısında yüzde 39 artış görüldü. Böylelikle son bir yılda BES'ten emekli olanların sayısı 21 bin 223 oldu.



En fazla katılım 2 milyon kişi ile İstanbul'dan



BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir 2 milyon ile İstanbul, 634 bin ile Ankara ve 481 bin ile İzmir oldu. Bu illeri, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, İçel, Muğla ve Konya izledi.



BES katılımcılarının eğitim durumuna bakıldığında yüzde 87'sinin üniversite ve üzeri, yüzde 6,6'sının lise ve dengi, yüzde 6,4'ünün ise meslek yüksek okulundan mezun olduğu görülüyor.



BES katılımcılarından orta yaşta olanların katılımları daha fazlayken, 25 yaş altındakiler ve 56 yaş üstündekilerin katılımının daha az olduğu görülüyor. BES'e 25 yaş altındakiler yüzde 5,45, 25-34 yaş aralığındakiler yüzde 27,03, 35 ile 44 yaş aralığında olanlar yüzde 33,80, 45 ile 55 yaş aralığındakiler yüzde 24,05 ve 56 yaş üstündekiler yüzde 9,66 olarak katılım yaptı.



10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz'da BES'li olacak



Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.



Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.









4 milyon otomatik katılımcıdan 3 milyar liralık tasarruf



Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 15 Haziran itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 4 milyon 141 bin olarak kayıtlara geçti.



Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 3 milyar liraya dayandı.



Enflasyon dün büyük bir sürpriz yaparak beklentilerin çok üzerine çıktı. Artan enflasyon elbette sevinelecek bir durum değil. Enflasyon hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi demek. Buna karşılık yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memur enflasyona paralel zam alıyor.



YILDA İKİ KEZ DEĞİŞİYOR



Memurlar ile emeklilere Ocak- Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir toplu sözleşmeyle belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.







FARK OLARAK EKLENECEK



Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5 zam alacaktı. Ocak’ta yüzde 4 zam yapıldı, Temmuz zammı yüzde 3.5 olacak. Ancak İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17’la yüzde 4’lük Ocak zammını aşınca yüzde 5.17’lik fark oluştu. Bu fark, yüzde 3.5’luk zamma eklenecek. Temmuz zammı kümülatif yüzde 8.65 olacak.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI



Memur ve emekliye yapılan zamlar son 14 yılın rekoruna işaret ediyor. Zammın ardından aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2149 liraya yükselecek. Buna karşılık SSK ve Bağkurlu yüzde 9.17 zam alacak. Böylece; 2000’den önce emekli SSK’lının taban maaşı ek ödemeyle 1713 liraya, Bağkurlu esnafın taban maaşı 1448 liraya yükselmiş olacak.



SON 3 YILDA EMEKLİNİN KAZANIMLARI



● Temmuz 2015’te 1000 liranın altında kalan aylıklara seyyanen 100 lira eklendi.



● 1000-1100 lira arası aylıklar 1100 liraya tamamlandı.



● Ocak 2016’da SSK ve Bağkur emeklilerinin tümüne 100 lira seyyanen zam yapıldı.



● Haziran 2018 itibarıyla bayramlarda 1000’er lira ikramiye.



● Çalışan emekli için Sosyal Güvenlik Destek Primi kalktı, borcu olanlarınki silindi.



● 30 yılın üzerinde çalışması olan memur emeklisine ikramiye farkı ödendi.



ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ARTIYOR



Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Buna göre; eş yardımı 231.64 liradan 251.67 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.97 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.48 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken; bu tutar 369.62 liraya çıkacak.



HESABA NE ZAMAN GEÇECEK?



Memur emeklileri maaşını 1-5 Ocak arasında çekecek. Bu tarihte yüzde 3.5’luk Temmuz zammı maaşa eklenecek. Ancak yüzde 5.17’lik enflasyon farkının ayın 5’ine kadar yetişmesi zor görünüyor. Bu nedenle bu ay sonuna kadar ayrıca fark olarak yatırılması yüksek olasılık. Memurların farkla birlikte zamlı maaşı 15 Ocak’ta almaları yüksek olasılık. SSK ve Bağkur emeklisi de zamlı maaşlarını emekli kartı numarasına göre 17 Ocak ila 28 Ocak tarihleri arasında çekecek.









ÖNÜMÜZDEKİ AY İKRAMİYE DE VAR



12.3 milyon emeklinin yüzünü güldüren 1000’er liralık bayram ikramiyelerinin ilki 7-8 Haziran’da hesaplara yatmıştı. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara geçecek. Bu ödemenin de 17 Ağustos’a kadar emekliye ve emekli hayatta değilse dul ve yetimlerine yapılması bekleniyor.



ÖZEL SEKTÖR İÇİN GÖSTERGE



Memur ve emeklileri enflasyona karşı koruyan bir yasa ve uygulama mevcut. Ancak özel sektörde de çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Yıllık yüzde 15’i aşan enflasyon çalışanları da derinden etkiliyor. Dolayısıyla işverenlerin çalışanların en az yaşam standardını korumak için enflasyon rakamlarını baz almasında fayda var.



Kaldı ki geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, enflasyon farklarını her zaman verdik. Özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda” demişti.