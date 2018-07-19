Süper Loto'da 6 bilen 1 kişi 27 milyon ikramiye kazandı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 19, 20, 27, 31, 37, 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.