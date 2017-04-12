Süper teşviklere süper başvuru

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, yurt dışından doğrudan yatırım getirebilmek için önemli teşvik sistemlerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olarak nitelendirdiği ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. ‘Süper teşvik’ olarak da adlandırılan sistem kapsamında başvuruları kabul etmeye başladıklarını bildiren Zeybekci “Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız. Bunun amacı yurt dışından teknoloji, sermaye ve üretim transferi. Bu proje bazlı teşvik sistemi, Türkiye’nin kendi devlerini yaratma projesidir. Onun için de çok esnek, her şeyi konuşabildiğimiz, her şeyi pazarlık konusu edebildiğimiz bir teşvik sistemi” değerlendirmelerinde bulundu. Hizmet gelirlerinin Türkiye’nin net gelirleri olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda booking.comun, ofis olarak Türkiye’de kayıtlı olmayan ama ticari faaliyet gösterip kâr eden bir şirket olduğunu kaydetti.

BOOKING’LE GÖRÜŞME

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu konuda şunları söyledi: “Bu şirket Türkiye’de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur. İki taraf da kaybeder, birisi az, diğeri çok ama ikisi de kaybeder. Booking’i Türkiye’ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim. Olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş. Bu akılla da akıllı hareket etmemiz gerekiyor memleketimizin menfaati çerçevesinde. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye’nin menfaatiyse gerisi teferruattır.”