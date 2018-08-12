Sur’dan 60 ay vadeli altın kampanya

Konut sektörünün geçirdiği satışlardaki zor dönemi daha iyi atlatabilmek için elini taşın altına koyan ilk firmalardan biri Sur Yapı oldu. Şirket gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için 5 büyük fırsatın olduğu ‘Altın gibi bir kampanya’ hazırladı. Sur Yapı’nın İstanbul ve Bursa’daki 15 projesini kapsayan kampanya peşinatsız, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit fırsatı sunuyor. Ev hayali kuranlar ya da yatırım yapmak isteyenler için bu cazip kampanyada ayrıca tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak.

BOL SEÇENEK VAR

Kampanya, İstanbul Avrupa yakasının Bahçekent bölgesinde yer alan Semt Bahçekent, Topkapı’da yer alan Topkapı Evleri, Ispartakule’de yer alan Bahçeyaka, Kağıthane’de yer alan Tempo City, Güneşli’de yer alan Mirage Cadde Dükkanları, Eyüp’te yer alan Axis İstanbul Ofis ve Anadolu yakasının Koşuyolu bölgesinde yer alan Excellence Koşuyolu, Sancaktepe’de yer alan Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de yer alan İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Ümraniye’de yer alan Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de yer alan Yeşil Mavi projelerinde geçerli. Ayrıca Bursa Nilüfer’de yer alan Marka Rezidans da kampanya kapsamında bulunuyor.

Gayrimenkul sektöründe ilk kez hayata geçirilen kampanyada örnek olarak 300 bin TL’lik bir evin fiyatı, Sur Yapı bünyesinde direkt 60 ay sabit 5 bin TL taksite bölünecek. Şuan 60 ay banka kredisi kullanan bir konut alıcısı ek olarak yüzde 56’lık bir maliyete katlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan planda ise sabit taksitlerle, sıfır maliyetle ve vade farkı ödemeden ev sahibi olunabilecek. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın hemen teslim projeler dahil İstanbul ve Bursa’da yer alan tüm ev, dükkân ve ofis projelerinde geçerli olduğunu söyledi. Elmas, kampanyanın detaylarını ve avantajlarını şöyle anlattı:

YÜZDE 25 İSKONTO

“Kampanya bünyesinde Sur Yapı’nın örneğin Exen İstanbul projesinden bir ev veya Axis İstanbul projesinden bir ofis alan gayrimenkul yatırımcısı hemen teslim ev veya ofisini kiraya vermesi durumunda kira geliri de elde edecek. 300 bin TL mevduatı olan biri, 4.500 TL ortalama aylık mevduat geliriyle neredeyse bize olan aylık taksitlerini ödeyebilir. Peşinde yüzde 25 iskonto da uyguluyoruz” dedi.

2. SEÇENEK DE VAR

Elmas, ayrıca ek bir ödeme planı daha açıkladı. Buna göre; Sur Yapı bünyesindeki projelerden birine sahip olmak isteyenler yüzde 20 peşinat, 1. ve 2. yıl için yüzde 10 ara ödeme sonrasında kalan tutarı vade farksız 84 ayda ödeyebilecek.