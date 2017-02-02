Suudi Arabistan petrol fiyatını yükseltti
Suudi Arabistan, Arap hafif petrolünün Asya'ya Mart teslimi satış fiyatına zam yaptı.
Arap hafif petrolünün Asyalı müşterilere Mart ayı için satış fiyatı Şubat'a göre 0,30 dolar/varil artırılarak Umman/Dubai ortalaması +0,15 dolar/varile yükseltimesi kararlaştırıldı.
Kuzeybatı Avrupa için Arap hafif petrolü satış fiyatını Şubat'a göre 1,25 dolar/varil artırarak BWAVE -3,45 dolar/varil seviyesine çıkaran Suudi Arabistan, ABD satış fiyatını da 0,15 dolar/varil artırrarak ASCI +0,40 dolar/varil olarak tespit etti.
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