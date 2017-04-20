Suudi Arabistan Petrol Bakanı Falih: Üretim kısıtlaması kararı uzatılabilir

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi azaltma kararının devamı yönünde eğilim olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Körfez Ülkeleri Petrol Medya Forumu"nda konuşan Falih, "Petrol üretimini kısma kararının uzatılması yönünde giderek artan bir konsensüs var. Ancak şu ana kadar tam anlamıyla bir anlaşmaya varılmış değil." dedi.

Petrol talebinin düşük seviyelerde olduğu iddialarına karşı çıkan Falih, "Bu söylentiler diğer sektörlerin ve başka ülkelerin menfaatleri için çıkarılıyor." diye konuştu.

OPEC, geçen yılın sonunda petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Ocak 2017'de uygulanmaya başlanan kararın 6 ay geçerli olacağı, ancak uygun görülmesi halinde uzatılabileceği kaydedilmişti.

RUSYA'DAN PETROL AÇIKLAMASI

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkelerindeki bütçe dengesinin bu yıl sağlanabilmesi için petrol fiyatının varil başına 60 dolar seviyesine ulaşması gerektiğini bildirdi. Rusya Maliye Bakanlığı'nın kurul toplantısında konuşan Siluanov, Rus ekonomisinin, yaşanan şoklara karşı hızlıca uyum sağlayabileceğini geçen yıl ispatladığını söyledi.

Siluanov, 2 yıl önce yaşanan gelişmelerin, son yarım yüzyıl boyunca Rus ekonomisinde yaşanan en büyük dış şok olduğunu belirterek, "Petrol fiyatlarındaki düşüşün hızı ve süresi, fiyatların 1980’lerde yaşadığı düşüşle mukayese edilebilir. Ancak geçmiş krizlerin hepsinden daha hızlı toparlandık." dedi.

Rusya’nın bütçesinde dengenin sağlanması için 2013’te varil başına 100 dolarlık fiyatlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Siluanov, 2017’ye gelindiğinde artık ülke ekonomisinin petrole bağımlığının azaldığını, bütçe dengesinin bu yıl sağlanabilmesi için petrol fiyatının varil başına 60 dolar seviyesine ulaşması gerektiğini söyledi.

Siluanov, Rus ekonomisinin son dönemde daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu, ülke sanayisinde rekabet ve ulusal gelirlere yapılan yatırımların arttığını bildirdi.