‘Tablet yasağını kaldırın’ çağrısı

Tüm dünyada bin 940 havalimanını temsil eden Dünya Havalimanları Konseyi ACI, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’in girişimiyle uçaklarda elektronik cihaz yasağının acil olarak sonlanması çağrısında bulundu. Katar’ın başkenti Doha’da toplanan ACI Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kabin bagajlarını tarayacak teknolojiler ve ek güvenlik önlemleriyle sorunun hızlı bir şekilde çözülebileceği vurgulandı. Açıklamada “ACI Yönetim Kurulu, İstanbul Atatürk Havalimanı tarafından yapılan bu yöndeki önerilerin neden değerlendirilmediğini anlamakta zorlanmaktadır” denildi. ABD ve Britanya geçen ay, İstanbul’un da aralarında olduğu bazı havalimanlarından bu ülkelere gerçekleşecek uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı.

ÖNERİLER DEĞERLENDİRİLMELİ

2014 yılından bu yana Avrupa kıtasını temsilen ACI World Yönetim Kurulu’nda yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, bu uygulamanın ticari bir karar olduğunu, Türk Hava Yolları (THY) ve Körfez bölgesindeki havayollarının büyümesini engellemeye yönelik bir girişim olduğunu, konuyu ACI Yönetim Kurulu’na taşıyacağını belirtmişti. ACI Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Elektronik cihaz yasağı, sadece havayolları için değil havalimanları için de ticari etkilere yol açabilir. ACI Yönetim Kurulu olarak alternatif önlemlerin acilen değerlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kısa dönemde bu önlemler, uçağa giden kapılarda ek patlayıcı tespit sistemlerinin kurulması ve/veya kabin bagajlarını tarayacak en son teknolojilerin kullanılması olabilir. Bu çerçevede ACI Yönetim Kurulu, İstanbul Atatürk Havalimanı tarafından yapılan bu yöndeki önerilerin neden değerlendirilmediğini anlamakta zorlanmaktadır.”