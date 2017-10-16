Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tarım ÜFE eylül ayında yüzde 11,48 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 arttı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,88 artışla 151,42 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 9,09 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinda aylık değişim yüzde 2,17 artış gerçekleşirken, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,97, balıkçılıkta yüzde 6,23 düşüş meydana geldi.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,86, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda ise 1,65 artış oldu.

Alt tarım gruplarından lifli bitkiler yüzde 15,76, tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 5,28, çeltik yüzde 4,01 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,25 artış gösterirken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,21, yağlı meyveler yüzde 1,63 azalış gösterdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA