Tarım ürünleri ticaretinde spekülasyona son

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ürün İhtisas Borsası'nı ilerleyen günlerde fiilen hayata geçireceklerini belirterek, "Lisanslı depolara konulacak ürünler karşılığında alınacak elektronik ürün senetleri, Ürün İhtisas Borsası'nda işlem görecek. Özellikle tarım ürünleri ticaretinde spekülasyonlara, birçok suistimallere neden olan bir alanı, daha aktif hale getirmiş olacağız." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığının yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Lisanslı depolara son iki yıldır büyük önem veriyoruz"

Hukuki altyapısı hazırlanan Ürün İhtisas Borsası'nı ilerleyen günlerde fiilen hayata geçireceklerini bildiren Tüfenkci, "Türkiye'ye derinliği olan yeni bir borsa kazandırıyoruz. Bakanlık olarak lisanslı depolara son iki yıldır büyük önem veriyoruz. Tarım ürünleri ticaretinde lisanslı depolar çok önemli ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunlar 5. bölge teşviklerinden yararlanıyor. Lisanslı depolara konulan ürünlerin kira bedelleri hükümet tarafından ödeniyor. Nakliye ücretlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Lisanslı depolara konulacak ürünler karşılığında alınacak elektronik ürün senetleri, kurulacak Ürün İhtisas Borsası'nda işlem görecek." diye konuştu.

"Daha aktif hale getireceğiz"

Aynen borsadaki hisse işlemleri gibi Ürün İhtisas Borsası'nda da ürün senetlerinin işlem göreceğine işaret eden Tüfenkci, "Borsaya ilişkin şirketin ortaklık yapısında 33 ticaret borsası,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, 3 kamu bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi olacak. Çok güçlü bir borsayı, 100 milyon lira sermayeli borsayı çok yakında yapılacak lansmanla hayata geçiriyoruz. Özellikle tarım ürünleri ticaretinde spekülasyonlara, birçok suistimallere neden olan bir alanı, daha aktif hale getirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"e-ticaret geliştirilecek"

Tüfenkci, bakanlığın, 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın temel amaçlarını ve bunların da alt hedeflerini belirledik. Buna göre, bütünleşik gümrük ve ticaret politikaları geliştirilecek, gümrük işlemlerinin kolay ve güvenli bir şekilde sunulması sağlanacak, ticaret erbabı korunacak, güçlendirilecek, iş ve işlemleri hızlandırılacak. Tüketici güvenliği sağlanacak. Projelerimiz arasında da Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Veri Sözlüğü, Türkiye-Gürcistan e-TIR Pilot Projesi ve Tek Durakta Kontrol Projesi yer alıyor. Bunun yanında, üretici örgütlerinin daha aktif roller üstlenmesi sağlanacak, e-ticaret geliştirilecek."