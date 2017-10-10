Tarıma bor dopingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, demir-çelik sektörü ve tarımda kullanılmaya başlanan bor madeninin her iki sektörde verim artışı sağladığını açıkladı. Albayrak, 12 Adet demir-çelik firması tesislerinde bor madeninin kullanılmaya başlandığı müjdesini de verdi. CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in sorusuna yanıt veren Albayrak demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa bor ürünü ilave edilerek kompakt yapıda cüruf elde etmek amacıyla yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

19 ÜRÜNDE DENENDİ

Bakan Albayrak, bor madeninin tarım alanlarında kullanımıyla ilgili olarak da Eti Maden’in tarım alanında kullanıma yönelik üretilen Etidot-67’nin üretildiğini anlatan Albayrak çiftçiye kullanım için numune ürünler verildiğini söyledi.

Program kapsamında, borun tarım sektöründe sistematik ve etkin kullanımını sağlamaya yönelik olarak bor kullanımına en fazla duyarlı bitkilerden başlamak üzere 19 adet projeye destek sağlandığına dikkat çeken Albayrak “Program kapsamında bor uygulaması sonucu ayçiçeğinde (Trakya Bölgesi) yüzde 10-20, şeker pancarında (Konya, Afyon, Karaman ve Eskişehir Bölgelerinde) yüzde 6-15, patateste (Niğde ve Nevşehir Bölgesi) yüzde 5-19, fındıkta (Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Bölgelerinde) yüzde 25-30, çayda (Doğu Karadeniz Bölgesi) ise yüzde 8-22 arası, mısırda (Adana ve Osmaniye Bölgesi) yüzde 3-19, buğdayda (Konya, Karaman, Eskişehir ve Ankara Bölgelerinde) yüzde 12.5-21, sanayi domatesinde (Manisa, Bursa, İzmir, Yalova ve Balıkesir Bölgelerinde) yüzde 8-35, sera domatesinde (Antalya Bölgesi) yüzde 4-14.5 arası verim artışları sağlanmıştır” ifadesini kullandı.