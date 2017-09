Tarıma ve hayvancılığa hibe desteği artıyor

TKDK tarım ve hayvancılığa ciddi destekler vermeye devam ediyor... Projelerin zamanında bitirilmesi için gayret gösteren, yapılan yatırımlarla tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayan İl Koordinatörü Muhammet Ali Genç, sözleşmesi imzalanan ve yatırım için çalışmaları devam inşaatları gezerek, yetkililerden bilgi alıyor. Koordinatörlüğün vermiş olduğu desteklerle kurulumu devam eden ve çalışmaları yakından takip eden İl Koordinatörü Genç, bu yıl 32 inşaat olmak üzere 64 projenin hayata geçirileceğini, toplam tutarın ise 65 milyon TL olduğunu belirterek, bu projelerin tamamlanması ile birlikte kırsalda daha modern, daha kaliteli, hayvan refahını sağlayan sürdürülebilir tesislerin hayata geçirileceğini dile getirdi. İl Koordinatörü Genç, ayrıca projelerin yapımında son derece gayretli çalışan, hayvancılığa destek veren tüm yatırımcılara teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, IPARD II-2.Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri kapsamındaki başvuruların başladığını söyledi.

İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu yaptığı açıklamada, "Bu tedbir süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanlarını içermektedir. Tedbir kapsamında süt toplama merkezleri, yoğurt, peynir, dondurma gibi ürünler elde eden süt işleme tesisleri; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için kes im hane, parçalama tesisleri, salam, sucuk, sosis gibi kırmızı ve beyaz et işleme tesisleri; balık, yumuşakça ve kabuklu gibi su ürünleri işleme tesisleri; meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, soğuk hava depoları gibi meyve sebze işleme yatırımları desteklenecektir. İlimizde işleme tesislerinin sayısının artması üretim tesislerine pazar oluşturacağı gibi üretime de katma değer kazandıracaktır. Bu nedenle işleme tesislerine yönelik yatırımlara ayrı bir önem veriyoruz. İkinci çağrı ilanında toplam destek bütçesi 122 milyon 177 bin Avro olacaktır ve uygun harcamaların yüzde 50'si hibe olarak proje sahiplerine ödenecektir" dedi.

Ayrıca Kuyulu, 6 Eylül 2017 tarihi itibarıyla online başvuru sistemin açıldığını ve İl Koordinatörlüğü'nde başvuruların kabul edilmeye başlandığını, Online Proje Başvuru Sisteminin 26 Eylül 2017 tarihi saat 21.00’da kapatılacağını, başvuruların son teslim tarihinin 28 Eylül 2017, saat 18.00 olduğunu, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini ve bu nedenle başvurularda sıkıntı yaşanmaması için işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini söyledi.

EN UYGUN YATIRIM VE TEŞVİK MODELLERİ OLUŞTURULACAK

KOP İdaresi tarafından yürütülen ve Bölge ekonomisinin geleceğine dair ipuçlarının arandığı "Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi" Odak Grup toplantısı Grand Ser Hotel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Yozgat Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mualla Taşkesen, Milli Eğitim, TKDK, İl Özel İdaresi, Makine Mühendisleri Odası, KOSGEB, İŞKUR ve ORAN Kalkınma Ajansı temsilcileri ile ilgili özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda yeni KOP illerindeki Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Teşvik, Sanayi Alt Yapısı ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, bölgenin öncelik ve özellikleri belirlenerek en uygun teşvik ve destek modellerinin geliştirilmesi sağlanacak.

"Bölgenin Röntgeni Çekilmiş Olacak"

KOP Bölgesinde salt tarım odaklı kalkınmanın yeterli olmayacağını, bölgenin tarihi ve sosyal birikimi, turizm potansiyeli, sanayi alt yapısı, yenilenebilir enerji potansiyeli gibi güçlü yönleri ve fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirerek yenilikçi bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğu ifade eden KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Kalkınma Bakanlığı ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda aksayan alanlarının tespit edilmesi adına detaylı bir araştırma projesi yapmaya karar verdiklerini belirterek; "Çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi imtiyazlara kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini anlatan "Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatı rı m Destekleri" ile sınai mülkiyet haklarından, başvuru süreçlerinden haberdar olmak isteyen kişi ve kurumlara, her bir buluş ve yenilik kalemine başvurmaları için gereken koşullar ve atmaları gereken adımlar hakkında bilgilendirici niteliğe sahip "Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri" el kitaplarını hazırladık. Şimdi de yeni KOP illerimiz olan Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ye Kırıkkale illerimizi kapsayan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi projesinin ikinci etabını yapıyoruz. Elde edeceğimiz veriler ile özellikle yenilikçi girişimcilik doğrultusunda yapılabilecek muhtemel desteklemeler için bizlere bir yol haritası çıkarılmış ve bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik konularında adeta bir röntgeni çekilmiş olacaktır" dedi.

"KOP'un Destekleri Bizim İçin Çok Önemli"

Türkiye'de ekonomik sürdürülebilirlik ve ortaklıklar konularında birtakım sorunlar yaşandığını belirten Vali Yardımcısı Salih Altun ise milyon liralar harcanarak kurulan işletmelerin hayatta kalması için artık profesyonellerle çalışması gerektiğini hatırlatarak; 'Özel sektörümüzün en büyük sıkıntısı finansman arayışı. Halbuki devletimizin verdiği desteklere baktığımızda sıfır faizli uzun vadeli kredilerden, KOP gibi, ORAN Kalkınma Ajansı gibi TKDK gibi çok sayıda kamu kuruluşlarımıza varana kadar, hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirmek isteyen müteşebbislerimize fırsat ve destek imkanı sunuyor. Kısacası bizim ilk önce her anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada KOP İdaresinin vereceği destekler bizim için çok ama çok önemli ve anlamlı. Çünkü girişimcilik, yatırımın emek ve sermaye kadar önemli bir parçasıdır. Yapılan bu çalışmalardan dolayı KOP İdaresine çok teşekkür ediyoruz ve Yozgat'ta çok önemli sonuçlar alınacağına inanıyorum. Çünkü sayın Valimiz başta olmak üzere burada çok dinamik bir ekip var" seklinde konuştu.

Proje ile KOP Bölgesi illerinin Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi işbirliği karnesinin benzer bölge veya illerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve bu alanları geliştirmeye yönelik yol haritasının oluşturulması, KOP Bölgesi illerinde girişim yapılabilecek fırsat alanların belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin oluşturulması ve KOP Bölgesinde KOBİ'lerin özellikle de mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika tedbirlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.