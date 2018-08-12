Tarımda sigortaya talep artıyor

TARSİM 2018 yılının ilk yarı sonuçları hakkında bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin arttığı belirtildi. Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de derinden etkilediğinin altı çizilerek, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda %67’ye ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış ile 28 milyar liraya, poliçe adedi 1.5 milyona, prim üretimi 1.6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi %35 artış ile 1.6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır.”