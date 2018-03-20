Tarımda üretim hamlesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, nadasa bırakılan arazilerde bakliyat üretilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon hektara ulaşan nadas alanlarını tarımsal üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Arazisini 3 yıl süreyle boş bırakmamayı taahhüt eden çiftçilerimizle münavebe esaslarına uygun üretim sözleşmesi yapılacak” ifadesini kullandı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek ve sözleşmeli üretim modelinin esas alınacağı projeyle ilk etapta arz açığı olan baklagil üretiminin artırılmasını hedefleniyor.

HİBE VERİLECEK

Fakıbaba, şunları söyledi: “Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle nadasa bırakılan bölgelerde, arazisini 3 yıl süreyle boş bırakmamayı taahhüt eden çiftçilerimizle münavebe esaslarına uygun üretim sözleşmesi yapılacak. Çiftçilerimiz, kullandıracağımız sertifikalı tohumlarla alım garantili üretim yapacaklar. Bu çerçevede dane baklagiller ve baklagil yem bitkileri tohumlarının yüzde 50’si, hububat tohumlarının ise yüzde 100’ü Bakanlığımızca hibe edilecek.” Fakıbaba, çiftçilerin sözleşmeli modelle üreteceği bu ürünlerin üretim süreçlerinin kontrol edileceğine de dikkati çekti.