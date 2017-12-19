Tarımsal destekleme fırsatını değerlendirin

Yenişehir'in tarımsal ve hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Levent Kül, 'Yenişehir bizim gözbebeğimiz. Elbirliğiyle Yenişehir tarımına destek vermeye hazırız. Kapımız sizlere her zaman açık' dedi.TKDK Proje Birim Amiri Muhammed Akbayrak da, süt ve besi hayvancılığı, et ve süt işleme ve soğuk hava deposu ile bitkisel üretim alanlarında destek verildiğini anlattı. Akbayrak, hazırladığı projesine onay çıkanlara, proje tutarının bir bölümünün hibe olarak ödendiğini ve hibelerin yüzde 40'la başlayıp, yüzde 70'e kadar çıktığını söyledi.

Akbayrak, manda sütü, manda eti, kaz ve hindi üretiminin destekleme kapsamına alındığını, çiftçilerin bu alanlarda da proje hazırlayıp başvuru yapabileceğini kaydetti.

TKDK İl Koordinatörü Ömer Berksu da, son yıllarda hibe destek projesi başvurularında artış olduğunu söyledi. Berksu, 'Küçük çiftçilerimizi bu projelerle destekliyoruz. 'Nasıl proje hazırlayacağım' diye düşünmeyin. TKDK İl Müdürlüğü'ne gelin. Görüşmede kafanızdaki tüm sorular yanıtlarını bulacaktır' diye konuştu.