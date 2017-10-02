Tazminata hızlı çözüm geliyor
İşçilere tazminat ve benzeri haklarını yıllar süren davalar yerine kısa sürede alma yolunu açacak arabulucu düzenlemesi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.
İşçilere tazminat ve benzeri haklarını yıllar süren davalar yerine kısa sürede alma yolunu açacak arabulucu düzenlemesi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Tasarıya göre; işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde en fazla 1 hafta uzatılabilecek.
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