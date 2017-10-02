Tazminata hızlı çözüm geliyor

İşçilere tazminat ve benzeri haklarını yıllar süren davalar yerine kısa sürede alma yolunu açacak arabulucu düzenlemesi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Tasarıya göre; işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde en fazla 1 hafta uzatılabilecek.