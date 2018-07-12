Temmuz kira artış oranı ne kadar TEFE TÜFE 2018 Kira artış bedeli ne kadar oldu son durum nedir? Kira sözleşmesini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapanlar için bu ay zam zamanı. Peki ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? 2018 Temmuz kira artış oranı ne kadar? Bu soruların yanıtı belli oldu. Tüik Haziran 2018 ÜFE oranlarını açıkladı. Kira artışı ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira artış oranında daha önce bir üst sınır yoktu. Fakat Yeni Borçlar Kanunu kira artış oranına sınırlama getirdi. Bu sınır da “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi”. Yani Yeni Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi kiraya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin üzerinde zam yapamıyor.

SADECE ÜFE'YE BAKILIYOR

Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

ÖNEMLİ BİR GİDER

Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

12 AYLIK ORTALAMA OLMALI

ÜFE’ye bakarken aylık değil, 12 aylık ortalama oranına bakılacak. Haziran enflasyonuyla Temmuz’da ev kiralarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 23.74’le yenileyecek. 1000 liralık kira 1237 lira olacak. Yıllıkta maliyet 2844 lira artacak. Bu tavan fiyat. Anlaşmaya göre bunun altında da Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması kira artışı belirlenebilir.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE NEDİR ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar. Tüfe’yi hesaplarken önce, Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE NEDİR ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasındaki fark nedir?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.

Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.

Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.

Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Kira artışı nasıl yapılıyor?

Kira artışı ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira artış oranında daha önce bir üst sınır yoktu. Fakat Yeni Borçlar Kanunu kira artış oranına sınırlama getirdi. Bu sınır da “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi”. Yani Yeni Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi kiraya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin üzerinde zam yapamıyor.

İşyerlerinde ise durum biraz farklı. 6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Kira artış oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre işyeri kiralamalarında, kira artış oranını sözleşmede belirtilen oran belirliyor. Yani işyeri kira artış oranında konutlarda olduğu gibi bir sınırlama yok. Sözleşmede belirtilen orana göre zam yapılıyor.

Kira artış oranı ÜFE’nin 12 aylık ortalaması alınarak hesaplanır. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması sizin kira zam oranınızı belirler.