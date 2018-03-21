Temmuz'da emekliye fark göründü

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memur emeklilerinin fark alıp almayacağının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verileri beklenirken, uzmanların tahminleri ipuçları veriyor. Memur emeklilerine enflasyon farkı çıkması kuvvetli bir ihtimal olarak görülürken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için de tahminler yükseldi.