Temmuz'da emekliye fark göründü
Temmuz’da memur emeklilerine enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam tahminleri de yükseldi..
Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memur emeklilerinin fark alıp almayacağının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verileri beklenirken, uzmanların tahminleri ipuçları veriyor. Memur emeklilerine enflasyon farkı çıkması kuvvetli bir ihtimal olarak görülürken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için de tahminler yükseldi.
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