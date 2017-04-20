THK'nın 'Ateş Kuşları' İzmir'de

Türk Hava Kurumunun (THK) 'Ateş Kuşları' diye bilinen yangın söndürme uçaklarının yeni sezon öncesi İzmir'e gönderildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Kuşları" olarak isimlendirilen 2 adet CL-215 tipi amfibik uçağın, 4 bölgede (Adana, İzmir, Bodrum, Antalya) orman yangınlarında mücadele için İzmir'e intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THK Başkanı Kürşat Atılgan, uçakların Orman Genel Müdürlüğüyle koordineli çalışacağını kaydetti. Atılgan, uçakların geçen yıl son 8 sezonun en başarılı dönemini geçirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ateş Kuşları ülkemizde ve yurt dışında değişik bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede geçtiğimiz dönem bin 150 saat uçuş yapmıştır. 417 yangına müdahale eden ateş savaşçılarımızla ve pilotlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

En değerli varlıklarımızın başında ormanlarımız geliyor. THK ailesi olarak böyle bir mücadelenin içinde yer almak bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu mücadelede herkes bir ibadet gibi yaptığı işten keyif almalıdır. CL-215 uçaklarımız bu yıl yine 4 bölge haricinde verilecek yurt dışı görevler için de hazır olacaklardır."