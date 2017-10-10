THY biletleme sisteminde oluşan sorun, çözüldü Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu. Üstün, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada saat 11.30 itibari ile sorunun giderildiğini söyledi.