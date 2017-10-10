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THY biletleme sisteminde oluşan sorun, çözüldü

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu. Üstün, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada saat 11.30 itibari ile sorunun giderildiğini söyledi.

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Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle açıklama yaptı.

Üstün, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada sorunun saat 11.30 itibari ile çözüldüğünü bildirdi.

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