THY biletleme sisteminde oluşan sorun, çözüldü
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu. Üstün, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada saat 11.30 itibari ile sorunun giderildiğini söyledi.
- AA
Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle açıklama yaptı.
Üstün, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada sorunun saat 11.30 itibari ile çözüldüğünü bildirdi.
Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 10 Ekim 2017
Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici aksaklık için özür dileriz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 10 Ekim 2017
Network altyapısında yaşanan sorun 11:30 itibariyle çözülmüş olup biletleme ve rezervasyon işlemleri normal akışında gerçekleştirilmektedir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 10 Ekim 2017
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