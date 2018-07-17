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THY’den golf turizmine tam destek

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın geçen yılki şampiyonu Justin Rose bu yıl da turnuvaya katılacak.

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ABD’li Tiger Woods’un yeniden Antalya’ya gelebilmesi için girişimler sürüyor. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü’nde kasım ayında bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Turnuvada bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlayacak. Geçen yılın şampiyonu Justin Rose, unvanını korumak için Belek’e gelecek. İngiliz oyuncu geçen günlerde Türkiye Golf Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelerek katılımıyla ilgili protokole imza attı. 

TİGER BEKLENİYOR

1-4 Kasım tarihlerindeki dev turnuvaya Tiger Woods’un gelmesi için ise görüşmeler sürüyor. 7 milyon dolar toplam ödüllü Turkish Airlines Open, 2013- 2015 yılları arasında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda düzenlenmişti. 2016 yılından itibaren Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvada bu yıl da 3’ü Türk oyuncu olmak üzere 75 elit oyuncu mücadele edecek. 

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