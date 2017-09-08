TKDK'‫dan hibe çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar konusunda başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu. AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan programla ilgili olarak 12 Haziran 2017 tarihinde ikinci başvuru çağrı ilanına çıkıldığı hatırlatılarak, 'Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek Kamu Katkısı olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır' denildi.

Çağrı ilanı kapsamında sadece 'Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar' tedbiri kapsamında başvuruların kabul edileceğinin altı çizildi. Süt, et, kanatlı et ürünlerinin işlenmesi ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenip, pazarlanmasına yönelik projelerden uygun olanların hayata geçirilebilmesi için yatırım tutarının yüzde 50'lik kısmının hibe olarak verileceği ifade edildi. Yozgat'tan başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğüne yapılacağı ifade edildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, başvuruların bugün itibariyle başladığını hatırlatarak, 'Online Proje Başvuru Sistemi 26 Eylül 2017 tarihinde saat 21.00'de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28 Eylül 2017, saat 18.00'dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" dedi.