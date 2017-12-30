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TKDK'dan 3. başvuru çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğü, 21 Aralık itibariyle IPARD-2 programının üçüncü başvuru çağrı ilanına çıktı.

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3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirlerinden başvurular kabul edilecek. 
 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 09:00'dan itibaren önüne sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 21:00'a kadar, Tarımsal İşletmeleri Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 09:00'dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 21:00'a kadar yapılabilecek.Onüne sistem üzerinden yapılan başvurulara ait dosyaların Kastamonu İl Koordinatörlüğii'ne teslim edilmesi gerekiyor. Proje dosyalarının son teslim tarihleri ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 18:00, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 18:00 olarak açıklandı. 

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