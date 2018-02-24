TKDK'dan 87 milyon Euro'luk hibeyle ilgili duyuru

TKDK konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu:

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinde 7 sektörde hibe verilecektir. Bunlar;

1- Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi sektöründe: süs bitkileri yetiştirilmesi; sarımsak, aspir, çemen gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ile işlenmesi ve paketlenmesi; fide-fidanların yetiştirilmesi, mantar-misel üretilmesi ile işlenmesi ve paketlenmesi,

2- Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi,

3- Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri sektöründe; ahşap işleme, dokuma, taş işlemeciliği. dikiş ve giysi dekorasyonu gibi birçok zanaatkarlık faaliyetleri; siyez bulguru, çekme helva, reçel, marmelat, yerel yiyecekler, sabun yapımı gibi birçok katma değerli ürünlerin üretilmesi,

4- Kırsal turizm ve rekreasyon

faaliyetleri sektöründe; pansiyon, otel gibi 25 odaya kadar konaklama tesisleri ile lokanta, kafeterya gibi yeme içme tesisleri,

5- Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe; iç sularda "alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı, Amerikan Yayın Balığı " üretimini ve üretilen bu ürünlerin satışını yapan restoranlar,

6- Üretici örgütleri tarafından yapılacak olan makine parklarına yönelik projeler,

7- Yenilenebilir enerji sektöründe; elektrik ve/veya ısı üretimi için Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon yenilenebilir enerji faaliyetleri. Bu sektörlerde %55 oranında hibe verilecektir ve yatırımcılar her türlü vergiden de muaf olacağı için hibe oranları daha da artacaktır. IPARD II-3. çağrı kapsamında 302 tedbirinde IPARD programı uygulanan 42 ilde toplam 87 milyon 239 bin avro hibe desteği sağlanacaktır."

Başvuru Tarihleri

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)" Tedbiri kapsamında proje

başvuruları 12 Şubat 2018'de kabul edilmeye başlanmıştır. Online sistem üzerinden 12 Mart Pazartesi saat 21:00'e kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Başvurunun çıktısı ve diğer istenilen belgelerin 15 Mart Perşembe 18.00'e kadar TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğüme teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca IPARD II-3. Çağrı kapsamında desteklenecek bir diğer tedbir olan "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar(lOl)" kapsamındaki hayvancılık projeleri için başvuru ve kabul işlemleri 1 Mart 2018 Perşembe günü başlayacaktır. TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğüme teslim edilmesi için son tarih ise 5 Nisan 2018 Perşembedir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren başvuru çağrı rehberleri TKDKresmi internet sitesi olan www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilebilir. Ayrıca TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğüme ait 0366 214 0109 numaralı telefon ile 444 85 35 numaralı TKDK Yardım masası aranarak veya Topçuoğlu Mah. Vali Enis Paşa Cad. No:19 Kat:4 Merkez/Kastamonu adresi ziyaret ederek bilgi alınabilir. "