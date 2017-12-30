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TKDK'dan hibe desteği bilgilendirme toplantısı!

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü tarafından Elbistan'daki çiftçilere ve yatırımcılara, IPARD II Programı 3. Başvuru Çağrı İlanında yer alan yatırım kalemlerine ilişkin olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Elbistan Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş II Koordinatörlüğü Uzmanları Harun Genç, Teoman Uzun ve Fatma Ateş tarafından, çiftçilere ve yatınmcılara IPARD Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Kahramanmaraş genelinde desteklenecek tedbir ve alt tedbir yatırım konularına ilişkin olarak bilgi verdiler. 
 
Toplantıda TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Uzmanları tarafından çiftçilere ve yatırımcılara tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, yardım oranları, tarım ve çiftlik ürünlerinin işlenmesi ve pazarianması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme konularında detaylı bilgi verildi. 
 
Bilgilendirme toplantısı, çiftçilerin ve yatırımcıların sorularının uzmanlar tarafından cevaplandırılması ile son buldu.

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