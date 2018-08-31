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TL mevduat hesabında vergi düştü

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

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Başkan Erdoğan vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı.

TL mevduat hesabında vergi düştü, döviz mevduatında vergi arttı.

TL mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar uygulanacak. 

1 yıldan uzun vadeli TL hesaplarında vergi sıfırlandı

6 aya kadar döviz mevduatında vergi oranı yüzde 20'ye yükseldi
 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TL ile tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. 
 
Resmi Gazetede yayımlanan yeni oranlar 3 ay yürürlükte olacak

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