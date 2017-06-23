ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TMSF Samanyolu binasındaki varlıkları satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo çağrı işaretli basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıkları satışa çıkardı.

  • AA
  • 28
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarının satış ve tasfiyesi için TMSF'ye devredilen makine ve teçhizatları 1 milyon 547 bin 606 lira ve demirbaşları 353 bin 99 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhale, 7 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon'un usullerine göre teklif alma yöntemi ile yapılacak. TMSF'ye devredilen söz konusu varlıklar, ayrı ayrı alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif alınması durumunda isteklilere bildirilecek tarihte yapılacak açık artırma ihalesi ile satılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA