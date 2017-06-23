TMSF Samanyolu binasındaki varlıkları satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo çağrı işaretli basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıkları satışa çıkardı.
- AA
TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarının satış ve tasfiyesi için TMSF'ye devredilen makine ve teçhizatları 1 milyon 547 bin 606 lira ve demirbaşları 353 bin 99 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
İhale, 7 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon'un usullerine göre teklif alma yöntemi ile yapılacak. TMSF'ye devredilen söz konusu varlıklar, ayrı ayrı alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif alınması durumunda isteklilere bildirilecek tarihte yapılacak açık artırma ihalesi ile satılacak.
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