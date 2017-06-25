Tokat’ın meyve suyu dünyaya akıyor

Türkiye'nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, dünyada da adından sıkça söz ettirir oldu. Tokat, İzmir, Aydın Sultanhisar’da yer alan fabrikalarındaki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük meyve suyu markası olan Dimes, yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. 100’den fazla ülkeye ihraç edilen Dimes’in ürünlerine yurt dışında ilgi oldukça fazla. Patron Katı’na konuk aldığımız Diren Holding CEO’su ve markanın 3’üncü kuşak patronu Ozan Diren “İngiltere en güçlü olduğumuz pazarlardan biri. Türkiye’de üretilen Dimes meyve sularını, dünyada dakikada 2 bin bardak tüketiliyor” dedi. Diren ayrıca üretim mottosunu olarak da “Sofraya koymayacağım meyve suyunu üretmem” olarak açıkladı.

DİMES’in öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?

Markamızın öyküsü, kurucumuz merhum ziraatçı M. Vasfi Diren’in 1943 yılında ders defterine el yazısıyla ‘Bugün derslere son verdik. Hayırlısıyla şu imtihanları da atlatırsak memleketimize hayırlı bir eleman olarak hayata atılmış olacağız’ notunu düşmesiyle başlıyor. Türkiye’nin zorluklar ve yokluklar içinde kalkınmaya çalıştığı 50’li yıllarda, yurdun farklı noktalarında mesleğini icra ederek ülkesine hizmet eden Diren, hayatını bereketli topraklarımızın meyvelerinin, halkın sağlıklı beslenebilmesi için her zaman, her yerde tüketilmesi ve bu yolla çiftçinin ve ülkenin kalkınmasına adadı. Başlangıçta Tokat ‘ın bereketli meyvelerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayarak; 1958 yılında kendi evinde üretime başlayan M. Vasfi Diren, sıkılan meyve suyunu, pastörize edilmiş, şişelenmiş, etiketli bir ürün halinde sunarak, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markasının kurucusu oldu.

DİMES’in pazardaki konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye meyve suyu pazarında yüzde 1’lik bir daralma görülürken DİMES, olumlu ayrıştı ve yılı yüzde 1 büyüme ile kapatmayı başardı. Araştırma kuruluşu araştırmasına göre DİMES, ülkemizde yüzde 100 ve nektar kategorilerinde, yüzde 17 pazar payı ile hane içi tüketimde liderliği paylaşıyor. Çocuk kategorisinde yüzde 28 pazar payı ile, sıkma kategorisinde de yüzde 42 pazar payı ile lider konumdayız. Bizlere en fazla heyecan veren istatistik ise bağımsız araştırma sonuçlarına göre, tüm içecek kategorilerinde anneler, yaklaşık yüzde 10 pay ile DİMES’i en güvenilir marka olarak görüyor.

Yıllık üretim rakamlarınız nedir? Üretimi nerede yapıyorsunuz?

Tokat, İzmir, Aydın’da yer alan ve toplam 225 bin metrekare alana yayılan üretim tesislerimizin yıllık kapasitesi 100 bin ton süt ve süt ürünleri üretimin yanı sıra, 100 bin ton meyve işleme ve 300 bin ton meyve suyu üretimi sağlıyor; bu da bizi Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticisi kılıyor.

445 MİLYON TL CİRO

2016 yılını nasıl geçirdiniz? Cironuz ne oldu? Bir önceki yıla göre ne kadar büyüme kaydettiniz?

Tüm bu faaliyetlerimizle, 2016 yılında toplamda 400 milyon TL olarak gerçekleşen ciromuzu, 2017 yılında 445 milyon TL’ye çıkarma hedefindeyiz. Meyve suyunda iç pazardaki büyüme hedefimizi ise yüzde 17 olarak belirledik. 2017 yılında ayrıca, kapasite artırma, yenileme ve pazar geliştirme yatırımları için 10 milyon TL bütçe ayırmış bulunuyoruz. Yurt içi coğrafi ayak izimizi, tüketici artışı ve dağıtım kanalı büyümesiyle genişletmek, yeni demografik grupları düzenli tüketicimiz yapmak üzerine kurduk.

100 ÜLKEYE İHRACAT

Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz? İhracatta ilk sırayı hangi ülke alıyor? Yeni pazarlar gündemde mi?

Türkiye’nin büyüme ivmesini sürdürülebilir kılmanın yolu, katma değerli ihracattan geçiyor. Bugün özel sektörün, kamu yönetiminin, ihracatçı birliklerinin ortak dile getirdiği görüş, ihracatta katma değerli ürünlere ağırlık verilmesi gereğidir. Tarım ürünlerine katma değer katan, içecek sektörü, özellikle de meyve suyu ürünleri, yüksek katma değerli ürünlerdir. Bu katma değerli ihracat ürünlerinin tüketime hazır hale gelmesinde ithal girdilerin payı da oldukça düşüktür, bu nedenle cari denge açısından bu ürünler çok önemlidir. 2016 yılında, 30 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalarda 100’ü aşkın ülkede; kendileri ve değer verdikleri için iyi, güzel ve sağlıklı seçimler yapmak isteyen tüketiciler, DİMES’e güven ve yakınlık duyuyor, DİMES’i tercih ediyor. 2017 yılında ihracatta 40 milyon TL’lik hedefimiz bulunuyor.