TOKİ 3 ilde sanayi sitesi kuruyor

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda yatırım projeleri yürüten Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Aksaray, Bolu ve Diyarbakır'da sanayi siteleri kuruyor. Yeni sanayi siteleriyle üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

İstihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlayacaklar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından Sanayi Sitesi Projeleri kapsamında Bolu, Diyarbakır ve Aksaray'a üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi siteleri kuruluyor.

Bolu'ya Büyük Sanayi Sitesi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılacak Bolu Büyük Sanayi Sitesi'nin projelendirme süreci başladı.

567 bin metrekarelik alana kurulacak Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile Bolu genelindeki küçük ölçekli esnafın da daha nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Yeni projede 856 imalat birimi, 59 galerici birimi, 52 ticari birim ve 21 büfe birimi yer alıyor.

Bolu Büyük Sanayi Sitesi alanı içinde oto grubu, tekstilci, demirci, elektrikçi, mobilyacı, pcv-camcı, gıdacı, hırdavatçı ve galerici olmak üzere 9 ana sektör, ticari birimlerle esnafa hizmet verecek birimler arasında yer alıyor.

Diyarbakır'da 4 bin 500 kişiye istihdam

TOKİ'nin Diyarbakır 4'üncü Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi iş birliğiyle hayata geçireceği sanayi sitesi de kentin ve gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıyor. Diyarbakır Yeni 4'üncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezi yapılıyor.

Tasarım aşamasındaki projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, TOKİ'nin yürüttüğü ticaret ve sanayi merkezi uygulamaları arasında da önemli bir yeri olacağını vurgulayarak, 375 milyon lira yatırım ile 3 milyon metrekare alan üzerinde nitelikli bir sanayi çevresinin oluşturulacağını ifade etti.

TOKİ'nin yaptığı en önemli çalışmalardan birisinin de sanayi tesislerinin şehir dışına taşınması olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Üç yerde yaklaşık 4 bine yakın iş yeri inşa etmiş olacağız. Bu iş yerleri sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler değil iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerler. Bu konuda çok talep var. Adana'dan, Nevşehir'den talep var ama bunları da yönetecek kaynakları oluşturmamız lazım. Bu benim İdare Başkanı olarak çok inandığım bir iş, hükümetimiz bu işe çok önem veriyor ama bu işleri kaynaklandırarak yapmamız gerekiyor. Bu işin devam etmesi gerekir."