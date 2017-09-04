TOKİ Kayaşehir başvuru işlemi 2017 TOKİ kura çekilişi konut başvuru şartları ve daire fiyatları

TOKİ Kayaşehir kura çekilişi başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları nasıl yapılıyor? Konut çekilişi için aranan şartlar neler? soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul Kayaşehir2de orta gelir grubu için inşa edilen 1892 konut kura yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Başvurular 5 ile 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Halk Bankası'nın İstanbul'daki tüm şubeleri aracılığıyla yapılacak. Kura çekimi 4 Ekim'de noter huzurunda gerçekleştirilecek sonuçlar www.tokigov.tr ile Halk Bank'ın İstanbul Şubelerinden öğrenilebilecek. Başvuruda bulunacak adayların hangi şartlara sahip olması gerektiğini TOKİ Başkanı Açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Kayaşehir'de hayata geçirilecek olan yeni proje yoğun ilgi görüyor. Orta gelir grubuna yönelik satışa çıkan konutların fiyatları 144 bin 755 TL'den başlangıç gösteriyor.



Sosyal Konut üretimi yapan ve her yıl Türkiye'de 60 Bin'den fazla vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, İsanbgul Kayaşehir bölgesinde hayata geçireceği yeni konut projesinde daire satışları için başvuru almaya başlıyor. TOKİ'nin Kayaşehir'de satışa çıkardığı toplam bin 892 adet konutun başvuruları için geri sayım başladı. TOKİ Kayaşehir 2017 başvuruları için nefesler tutuldu. 20 Eylül'e kadar TOKİ Kayaşehir 2017 başvuru süresi 5 Eylül'de başlayacak ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. Proje için başvurular Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul'daki bütün şubelerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi.



TOKİ Kayeşehir 2017 projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Projedeki 1+1 daireler 46 metrekare ile 72,10 metrekare, 2+1 daireler 69,70 metrekare ile 102,60 metrekare, 3+1 daireler 102,10 metrekare ile 127,60 metrekare arasında değişiklik gösrteriyor.





Kayaşehir TOKİ konutlarında satışı yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat ve 144 ay vade seçenekleri ile ev sahibi olunabilecek. Konutların en düşük satış bedeli ise 144 bin 755 liradan başlayacak, en düşük taksit aylık 603 lira olarak belirlenmiş durumda. Kayaşehir TOKİ evlerinde 2+1 dairelerde 220 bin TL ile 411 bin TL aralığında satışa sunulurken, 3+1 evlerde ise satış fiyatları 339 bin TL ile 477 bin TL aralığında satışa çıkartılacak.



TOKİ Kayaşehir konut projesi için başvuruların şimdiden büyük bir ilgi göreceği gelen son dakika haberleri arasında.



TOKİ KAYAŞEHİR 2017 DAİRE FİYATLARI!



1+1 daireler 144 bin 755 TL ile 283 bin 87 TL 2+1 daireler 220 bin 893 TL ile 411 bin 505 TL 3+1 daireler ise 339 bin 43 TL ile 477 bin 334 TL Kura çekilişi 4 Ekim'de TOKİ Kayaşehir 2017 projesinde kura çekilişi noter huzurunda 4 Ekim'de gerçekleşecek. TOKİ Kayaşehir 2017 projesinde yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat ve 144 ay vade ile ödeme yapılarak ev sahibi olunabiliyor.



Sadece 5 bin TL gibi bir ödeme ile başvurular başlıyor. Devlet eliyle Türkiye'nin en büyük sosyal konut üreticisi TOKİ, yurdun dört bir yanında inşa ettiği projelerden alt gelir grubu başta olmak üzere, şehit aileleri, gazi aileleri, emekliler ve engelli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. İdare bu kapsamda İstanbul'da Bin 892 adet konutun satış başvurularını almaya başlıyor.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir'de inşa edeceği Bin 892 adet konutun satışlarına 5-20 Eylül tarihleri arasında başlayacağını duyurdu. Uygun fiyatlarla TOKİ'den 144 ay taksitle ev sahibi olmak isteyen ve daha önce idareden ev satın almayanlar kura çekilişi için Kayaşehir TOKİ konutlarına başvuru yapabilecekler. Kura çekilişi yöntemiyle başvuruların alınacağı 1892 adet konutun kura çekilişi ise 4 Ekim 2017 tarihinde idare yetkilileri ve Noter huzurunda gerçekleştirilecek.



TOKİ Kayaşehir evlerinden konut almak isteyen vatandaşlar tüm şartları sağlamış ise, 5-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular ile ev sahibi olmak için kura çekilişine katılmaya hak kazanacaklar. Başvuruların ise, Türkiye Halk Bankasının İstanbul'daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırmak suretiyle başvurularını gerçekleştirebilecekler.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de mahalle konsepti ile orta gelir tabakası için inşa edilen bin 892 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı. 05 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 4 Ekim'de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 144 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 603 TL’den başlayacak.



Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı



Orta gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı; satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 144 bin TL'den başlayacak ile en yüksek 477 bin TL arasında, imkânları ölçüsünde istedikleri konutlara baş vuruda bulunabilecekler” açıklamasında bulundu.



Mahalle kültürü canlanıyor

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1892 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.” açıklamasında bulundu.



Başvuru şartları



Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az %40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhurieyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir.” İfadelerini kullandı.



Başvurular Eylül'de Kura Ekim'de

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 05 Eylül – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabileceğini söyledi. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL. Konut kuralarının 04 Ekim 2017 tarihinde Noter huzurunda yapılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.