Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İdare'nin konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için "dost eli bir kuruluş" olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarını anlatan Turan, "Bu kimliğimizle, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır bir 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdare'nin ocak ayı başından bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar 102 milyon lira olan 48 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti.

Bu yıl yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Turan, şöyle konuştu:

"Bu yıl 10 bin 793 konut ve 516 sosyal donatının yapımını başladık. Değerlendirme aşamasındaki bin 580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bu süreye kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştık. Bu yıl dar ve orta gelir grubu için 7 bin 322, alt-yoksul gelir grubu için 263, gecekondu dönüşümünde ise 3 bin 208 sosyal konutun yapımına başladık. Ayrıca 5 okul, bir üniversite, 11 ticaret merkezi, 14 cami, 4 jandarma komutanlığı binasının da içinde bulunduğu 516 sosyal donatının yapımına başlandı."

TOKİ'nin 2017 hedefi 65 bin konut

İdarenin geçen yıl koyduğu 60 bin konut hedefini aştığını belirten Turan, "Geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. 2017 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız, 65 bin konutu ihale edeceğiz." dedi.