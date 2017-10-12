Toyota 2025 yılına kadar model sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Toyota, satıştaki model sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

Toyota'nın Japonya pazarında çok ilgi gören Prius Hidrid ve Aqua gibi modellerinin yanında Premio Sedan gibi çok az satılan modelleri de bulunuyor.

Japonya'da yaşlanan nüfusa paralel olarak otomotiv pazarında düşüş yaşanıyor. Yeni jenerasyonun araba sahipliği konusunda önceki nesil gibi istekli olmadığı belirtiliyor.

Yeni plan Toyota'ya mevcut kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanma şansı verecek.

Toyota sözcüsü Akiko Kita ise şirketin yıllık en az 1.5 milyon satış hedefi kapsamında çok sayıda stratejiyi aynı anda uyguşamaya devam ettiğini söyledi.

Son dönemde Toyota ve diğer büyük otomotiv markaları en büyük konsantrasyonlarını düşük emisyonlu ve elektrikli araçlar üretmeye vermiş durumda. Aynı zamanda firmalar, araba satışlarının hızlı arttığı gelişmekte olan ülkelerdeki pazar paylarını da artırmaya çalışıyor.