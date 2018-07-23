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TPAO'ya Diyarbakır'daki saha için petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Diyarbakır'daki saha için petrol arama ruhsatı verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Diyarbakır'daki saha için petrol arama ruhsatı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır sınırları içinde kalan 30 bin 533 hektar genişliğindeki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi uygun bulundu.

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