'Trabzon Limanı'na gelen yüksek talep Türkiye'ye güvenin işareti'

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halk arzına 6,3 kat yüksek talep gelmesinin, Türkiye ekonomisi ve borsaya olan güveni gösterdiğini söyledi.



Ömer Bolat, Albayrak Grubu'nun 2033 sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin 97,7 milyon lira büyüklüğündeki halka arzına 6,3 kat ve 614 milyon lira talep gelmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başarılı bir şekilde teröristleri temizleme operasyonu yaparken, Türkiye ekonomisinin de güçlü olması gerektiğini vurgulayan Bolat, "Güçlü ekonomi, güçlü silahlı kuvvetleri ve güçlü toplum, güçlü bir ülke demektir. Ekonomideki bütün piyasaların Afrin operasyonuna destek olacak şekilde olumlu tepkiler vermesi çok önemlidir." diye konuştu.



Bolat, mali piyasaların Afrin operasyonuna destek olacak şekilde tepki vermesinin, Trabzon Limanı'nın halka arzının da piyasada yatırımcılar tarafından bu kadar olumlu karşılanmasının Türkiye ekonomisi için bir başarı göstergesi olduğunu vurguladı.

"Diğer halka arzlar için lokomotif oldu"

Doç. Dr. Ömer Bolat, Trabzon Limanı'nın olumlu bilançoları, Albayrak Grubu'nun da Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ve güven ile olumlu algının halka arzda hisselerin çok büyük talep görmesindeki en önemli sebepler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"10 bine yakın yerli ve ferdi yatırımcının Trabzon Limanı hisseleriyle tanışmış olması sermaye piyasalarının derinleşmesi anlamında da çok olumlu olmuştur. Albayrak Grubu olarak kendimize, şirketimize, bilançomuza, ülkemize, Türkiye ekonomisinin sağlamlığına ve gücüne güveniyorduk. Bütün bunlar bir araya geldi ve Trabzon Limanı'nın hisseleri, Borsa İstanbul'daki hisselerin genel olarak değer kazanmasıyla aynı anda buluştu ve ortaya çok güzel bir sonuç çıktı."



Bolat, Trabzon Limanı hisselerine 6,3 kat gibi yüksek bir talep gelmesinin Türkiye ekonomisine ve borsaya olan güveni gösterdiğini, bunun 2018'in hem borsa hem Türkiye ekonomisi için iyi ve olumlu geçeceğinin bir işareti olduğunu söyledi.



Trabzon Limanı'nın 2018'in ilk halka arzı olarak diğer şirketlerin halka arzı açısından adeta lokomotif görevi gördüğünü ve "öncü bir işaret fişeği" olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bir hizmet kuruluşu olan liman şirketinin halka arzı, türünün ilk örneği olmuştur. Trabzon Limanı'nın halka arzına gösterilen bu yüksek ilginin, gerek borsanın performansına gerekse Türkiye ekonomisine yatırımcıların ve halkın yüksek güveninin işareti olarak görüyoruz.



İnşallah ekonomimiz ve ülkemiz için olumlu ve güzel bir yıl geçiririz. İnşallah Mehmetçikler de Afrin'de başarılı bir harekatı en kısa zamanda başarıyla tamamlar ve Türkiye için güzel günleri hep birlikte görürüz.

"Türkiye'nin geleceğine yatırımı gösteriyor"

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da başarılı bir halka arz için ortaklık kültürüne yatkın patron, büyüyen ve karlı bir şirket, cazip halka arz fiyatlaması ve uygun piyasa koşullarına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, Trabzon Limanı'nın tüm bu unsurlara sahip bir şirket olduğunu ve halka arzının başarıyla tamamlandığını bildirdi.



Akosman, "6 kat üzeri taleple borsaya başlayan Trabzon Limanı, borsada da önemli talep gördü. 15,50 liraya halka arz edilmişti, şu anda 21 lira üzerinde işlem görüyor." dedi.



Borsanın bulunduğu seviye ve kredi faizlerinin yüksekliğinin halka arzlar için uygun iklim yarattığını ifade eden Akosman, bu yıl çok sayıda şirketin halka arzına tanık olacaklarını, halka arzların yatırımcı beklentilerine cevap vereceğini ve başarıyla tamamlanacağına inandıklarını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım da Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzına ilişkin, "7 kat talep geldi. İşte ekonomiyi anlatan en güzel şey bu... Bu, Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye'nin geleceğine yatırımı gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.