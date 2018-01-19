Trabzon Limanı’nın hisselerine büyük ilgi

Uzakdoğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun önemli kapısı Trabzon Limanı, döviz bazlı gelir yapısı, istikrarlı büyüme ve karı ile borsaya ‘merhaba’ dedi. Dün ilk talep toplama işlemi gerçekleştirilen Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye yoğun talep geldi. Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arz ile şirketin yüzde 30’u halka açılıyor. Halka arz büyüklüğü 97.7 milyon lira. Tamamı yurt içinde gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 90’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ÖĞLENE KADAR HİSSELERİN ÇOĞU SATILDI

Konsorsiyumun lideri Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, Trabzon Limanı’nın talep toplamada ilk günden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Talep toplamaya başlamadan önce bize gelen istekler ilginin güçlü olacağını göstermişti. Konsorsiyumu da çok iyi kurduk. 29 üyeli bir konsorsiyumumuz var. Halka arzlarda normalde bu kadar konsorsiyumu bir araya getirmek çok zordur. Burada güven ve kazancı görenler hemen Trabzon Limanı konsorsiyumuna hemen ortak oldu. Halka arzda talep toplamanın ilk gününde sabahtan öğlene kadar olan etapta Trabzon Limanı hisseleri çok iyi bir performans sergiledi. Bu süreç içerisinde ilk gün hisselerini hemen hemen bitirdik. Halka arzın büyüklüğü 97.7 milyon lira. Bunun büyük kısmını birinci günden topladık” açıklamasında bulundu.

YATIRIMCIYI CEZBETTİ

Halka arz büyüklüğündeki miktarı çok kolay yakalayacaklarını ifade eden Akosman sözlerini şöyle sürdürd: “Daha fazla talep gelirse katılımcılara daha az hisse düşecek. Bu da kıymet arttırıcı bir durum. Trabzon Limanı mevcutların dışında daha önce hiç borsaya katılmamış ve faaliyet göstermemiş olan yatırımcılar tarafından hesap açıldığı bilgisi geliyor. Bireysel yatırımcı ayağında küçük tasarrufların bu vesileyle piyasayla da tanışmasını istiyoruz. Halka arzlarda doğru fiyatlandırma önemlidir. Bizde Trabzon Limanı’nda doğru fiyatlandırma yaptığımızı düşünüyoruz. Gelen yoğun talepte bunun göstergesi. Liman’da değerlemeye girmemiş birçok potansiyel bulunuyor. Bu da yatırımcıyı cezbediyor.”

GELİRLERİNİN TAMAMI DÖVİZ BAZINDA

Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan yatırımlarla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile büyük ek yatırımlara ihtiyaç duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmi ve güçlü bir gelir yapısını sürdürme gücüne sahip. Ayrıca gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması Liman’a avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmakta. Eylül 2017 itibariyle cirosu 2016 yılının ilk 9 ayına oranla yüzde 48 artışla 53 milyon liraya yükselen Trabzon Limanı’nın net karı ise aynı dönemde yüzde 76 artışla 13 milyon liradan 23 milyon liraya çıktı.

GÜNLÜK 420 BİN HİSSE SATILIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Trabzon Limanı için 15.50 lira birim fiyatla 18-19 Ocak tarihlerinde talep toplanıyor. Şirket ortakları tarafından sağlanacak ve halka arz büyüklüğünün 2/3’üne karşılık gelen 65.1 milyon lira azami kaynak kullanılarak, 10 işlem günü boyunca her gün Deniz Yatırım aracılığı ile halka arz fiyatından 420 bin adet günlük alım emri girilecek. Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda, Gedik Yatırım, A1 Capital, Ahlatcı Yatırım, Alan Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Yatırım, ING Menkul, Invest AZ., İnfo Yatırım, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul Değerler, Piramit Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Turkish Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım yer alıyor.

Kaynak: Yeni Şafak