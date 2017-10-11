Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 863 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 863 bin 854 taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ay trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile motosiklet, yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15,8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2,4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,9, traktörde yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10,9 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 15,9, minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 48,4, kamyonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 20,2, motosiklette yüzde 9,2 oldu. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde ise yüzde 14,8 azalış kayıtlara geçti.

- Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde 837 bin 848 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 arttı.

Devri yapılan 637 bin 2 taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ağustosta devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 otomobilin yüzde 38,6'sı LPG, yüzde 34,8'i dizel, yüzde 26,1'i benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 otomobilin yüzde 16'sının Renault, yüzde 12,5'inin Volkswagen, yüzde 8,6'sının Fiat, yüzde 6,4'ünün Dacia, yüzde 6,3'ünün Opel, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 6'sının Ford, yüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde 4,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 4,1'inin Nissan olduğu, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 otomobilin yüzde 40,4'ü 1501-1600, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobilin yüzde 59,8'i beyaz, yüzde 17,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerden oluştu.